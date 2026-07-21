Москва21 июл Вести.Индонезия проявляет интерес к возведению космодрома и обсуждает этот вопрос с Россией. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По словам дипломата, здесь можно провести параллель с другим перспективным высокотехнологичным направлением - космическим. Он отметил, что президент Индонезии примерно два-три месяца назад подписал указ о строительстве в стране космодрома, то есть инфраструктуры для запуска ракет с полезной нагрузкой.

На основе этого ГК "Роскосмос" ведет переговоры с индонезийцами. Могут быть и имеются другие поставщики таких космических технологий, наши конкуренты, но опять же мы "в обойме" тех, кто интересен индонезийцам отметил он

Толченов добавил, что переговоры по данной теме уже стартуют на базе решения президента Индонезии. При этом, отметил он, по атомной тематике последний шаг пока не сделан, и как только это произойдет, можно будет перейти к практическим обсуждениям. Посол выразил уверенность, что Россия окажется в числе первых, с кем индонезийцы начнут такие переговоры.