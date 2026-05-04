Индонезия намерена создать на Бали международный финансовый центр Бали может стать международным финансовым убежищем

Москва4 мая Вести.Власти Индонезии рассматривают остров Бали в качестве безопасной площадки для создания международного финансового центра.

Координирующий министр по вопросам экономики Аирлангга Хартарто отметил, что инициатива способна привлечь иностранный капитал на фоне роста глобальной геополитической нестабильности, его слова приводит агентство Antara.

Можем предложить Kura Kura Bali в качестве места для финансового центра сказал Хартарто во время рабочей поездки на Бали

Он отметил, что правительство уже готовит нормативную базу для создания специальной экономической зоны (СЭЗ) финансового сектора на острове, а основной площадкой может стать район Kura Kura Bali SEZ.

По мнению властей, проект поможет усилить позиции Индонезии как безопасной гавани для международного капитала.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Прабово Субианто посетил Москву, назвав целью визита в Москву возможность проконсультироваться и посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным по вопросам геополитической ситуации.