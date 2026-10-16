Москва16 окт Вести.Сокращение объема многолетних льдов повышает доступность Северного морского пути (СМП) и открывает новые возможности для освоения Арктики. Об этом заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По его словам, в этом году на Северном морском пути отмечается рост перевозок, в том числе выполняются десятки контейнерных рейсов из разных стран, и одной из причин этого он назвал климатические изменения.

Северный морской путь "раскатывается". Наблюдается кратный рост перевозок, десятки контейнерных рейсов со всех стран в этом году, потому что многолетние льды исчезли. Да, это изменение климата. Безусловно, лед есть, но он уже не многолетний. Ломать многолетний лед намного сложнее, чем однолетний, а это приводит к тому, что Северный морской путь становится доступным. Это, соответственно, открывает огромные возможности для освоения Дальнего Востока и Арктики именно с точки зрения сырья пояснил Евгений Огородников

С 1980-х годов прошлого века по 2010-е объем грузоперевозок по Северному морскому пути не превышал 5 миллионов тонн в год, а по итогам прошлого года составил более 35 миллионов тонн.