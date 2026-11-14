Страны АТЭС активно переключаются на маршрут Северного морского пути МИД РФ: Севморпуть как международный коридор пользуется спросом у стран АТЭС

Москва14 ноя Вести.Северный морской путь превращается в полноценный международный транзитный коридор, который пользуется большим спросом у экономик стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

В беседе с ТАСС он отметил, что широкое задействование транспортных магистралей, проходящих по территории РФ, открывает новые возможности.

Например, [задействование] Северного морского пути, который превращается в полноценный международный транзитный коридор. СМП успешно используется КНР – в этом году количество китайских контейнерных рейсов выросло до 30 по сравнению с 7 в 2023 году. Интерес проявляют и другие экономики добавил дипломат

По словам собеседника агентства, в рамках АТЭС Россия стремится к поддержанию конструктивного диалога для обеспечения экономического роста и процветания всего региона. Биричевский подчеркнул, что мощный импульс этому процессу могут придать флагманские инициативы РФ, такие как формирование общеконтинентального интеграционного контура на базе Большого евразийского партнерства.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" назвал Северный морской путь новой стратегической артерией РФ для перевозки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) и обратно.