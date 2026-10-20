Чекунков рассказал, сколько грузопоток по СМП может составить к середине 2030-х Чекунков: к середине 2030-х грузопоток по Севморпути составит 150-200 млн тонн

Москва20 окт Вести.Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) к середине 2030-х годов может достичь 150-200 млн тонн при реализации всех запланированных проектов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По федеральному проекту, в 2030 году объем перевозок должен составить от 70 млн до 109 млн тонн, отметил собеседник. Однако Чекунков выразил уверенность, что показатель превысит 100 млн тонн уже в начале следующего десятилетия.

С реализацией всех проектов я убежден, что мы перешагнем цифру в 100 млн тонн где-то в начале тридцатых годов и к середине тридцатых годов выйдем на 150-200 млн тонн при реализации всех задуманных проектов на Ямале, Таймыре, Кольском полуострове, на всей протяженности Севморпути сказал министр

Он поделился, что для этого создается комплексный проект для развития Арктики и СМП, который включает почти 300 инициатив общей стоимостью 38 трлн рублей. По словам Чекункова, около 96% необходимых вложений составят инвестиции бизнеса.