"Росатом" в ближайшее время поставит рекорд по перевозке по Севморпути Лихачев: "Росатом" в ближайшие часы установит рекорд по перевозке по Севморпути

Москва30 окт Вести.Госкорпорация "Росатом" в ближайшее время установит новый рекорд по перевозке по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

Хочу вам сказать, что буквально, может быть, в эти минуты, или этим вечером у нас состоится еще одно знаменательное событие. Мы пересечем психологически важную рекордную отметку в 38 млн тонн перевозки на Северном морском пути. Как вы помните, прошлые рекорды были до 38 млн тонн. Эта важная психологическая цифра, в 38 млн тонн, будет пересечена в ближайшие часы сказал он

Лихачев заявил, что "Росатом" после нового рекорда двинется к следующим. По его словам, нет сомнений в том, что в этом году будет превышена планка в 40 млн тонн.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что грузопоток по СМП к середине 2030-х годов может достичь 150-200 млн тонн при реализации всех запланированных проектов.