Лихачев считает, что перевозки по СМП в 2026 году побьют исторические рекорды

Лихачев ожидает, что перевозки по Севморпути в 2026 году побьют рекорды Лихачев считает, что перевозки по СМП в 2026 году побьют исторические рекорды

Москва16 окт Вести.На сегодняшний день по Северному морскому пути (СМП) было перевезено 35 млн тонн грузов. Ожидается, что до конца года перевозки по транспортному коридору достигнут исторического рекорда, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он напомнил, что рекорд по перевозкам составил 37 млн тонн в год.

Мы буквально вчера пересекли психологическую важную отметку в 35 млн тонн. Мы приближаемся к рекордам. Рекорды у нас в районе 37 млн тонн в год. Я практически уверен, что мы пересечем и 40 [млн тонн] в этом году. Будет абсолютный рекорд, превышающий кратно, в разы самые тучные советские годы. И это далеко не предел отметил Лихачев

По словам главы Росатома, рекорды достигаются даже в условиях колоссального санкционного давления.

Просто испепеляющих, как кажется авторам, санкций в адрес наших добычных проектов северных, в адрес флота, наших партнеров – не просто угрожают, их запугивают, чтобы они не работали с нами. Тем не менее дело идет вперед, и мы все время обновляем вот эти рекордные показатели резюмировал Лихачев

Ранее газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Lloyd’s List Intelligence сообщила, что Северный морской путь в сентябре установил месячный рекорд по числу рейсов: по маршруту прошли 133 судна , что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четыре раза превышает показатель 2022 года.