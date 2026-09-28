Лихачев заявил, что атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году

Лихачев рассказал, когда спустят на воду атомный ледокол "Ленинград" Лихачев заявил, что атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году

Москва28 сен Вести.Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году. Об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

В поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России по случаю Дня работника атомной промышленности РФ Лихачев указал на продолжение обновления атомного ледокольного флота.

Продолжаем обновление атомного ледокольного флота. В этом году на воду будет спущен атомный ледокол "Ленинград" сказал глава Росатома

Кроме того, как добавил Лихачев, в 2026 году ожидается очередной рекорд по объемам грузоперевозок по Северному морскому пути. Предполагается, что он превысить 40 млн тонн, уточнил он.