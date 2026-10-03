FT: рекордные 133 рейса совершены по Севморпути в сентябре FT: по Севморпути в сентябре прошло рекордное число рейсов

Москва3 окт Вести.Северный морской путь в сентябре установил месячный рекорд по числу рейсов: по маршруту прошли 133 судна , что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четыре раза превышает показатель 2022 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Lloyd’s List Intelligence.

Почти половину транзитных рейсов выполнили суда под российским флагом. При этом китайские перевозчики также стали активнее использовать арктический маршрут для доставки грузов в европейские порты, обходя нестабильные районы Ближнего Востока и Красного моря.

Рост интереса к Северному морскому пути связан с сокращением ледового покрова и повышенными рисками на традиционных торговых маршрутах. В частности, судовладельцы учитывают угрозу атак со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море.

Директор по морской аналитике и исследованиям Lloyd’s List Бриджит Дьякун отметила, что государства и операторы все чаще рассматривают маршруты, менее зависимые от геополитической нестабильности.

Преимущества Севморпути показал рейс китайского контейнеровоза Dubai Tower. В сентябре судно прошло из Циндао до британского Феликстоу за 24 дня, тогда как маршрут через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды занял бы не менее 40 дней. Еще один контейнеровоз той же компании 27 сентября отправился из Нинбо в Феликстоу по арктическому маршруту.

Китайские партнеры России готовятся перейти к регулярным рейсам по Северному морскому пути после тестовых маршрутов, рассказывал в середине сентября глава Росатома Алексей Лихачев.