Москва20 окт Вести.Для всех стран Восточной и Южной Азии Северный морской путь – это запасной парашют в плане безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он отметил, что для многих стран, зависящих от морской торговли, Севморпуть может оказаться единственным возможным альтернативным путем.

И преимущество, которые дает Севморпуть, а в летний сезон - это в полтора раза по сравнению с Суэцким каналом и в два раза по сравнению с обходом Африки вокруг Южного Мыса. Эти преимущества, безусловно, не только для Китая, для всех стран Восточной Азии и для стран Южной Азии являются важным аргументом. Но если раньше это была только экономика, сейчас это еще и безопасность. А в части безопасности иметь альтернативный путь - это все равно, что иметь запасной парашют заявил Чекунков

Министр отметил, что интерес к Севморпути выказывают практически все страны.

Мы разговариваем со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это и такие страны, как Индия, Таиланд, Вьетнам, даже страны Ближнего Востока, для которых, откровенно говоря, Севморпуть географически является очень далеким, понимают, что есть сценарии, это неблагоприятные сценарии, но такой реализации рисков для мирового транспорта, для мировой морской торговли, при которых Севморпуть может оказаться дорогой жизни между Европой и Азией, такой, которой было Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны для Ленинграда уточнил министр

Чекунков добавил, что сейчас существует не только прямой спрос на навигацию по Севморпути, но и на обучение экипажей, знакомство с технологиями ледовой проводки и космической навигации.

Ранее сообщалось, что первый рейс с индонезийскими грузами может пройти по Северному морскому пути (СМП) в 2027 году, Россия и Индонезия обсуждают этот вопрос.