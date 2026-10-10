Москва10 октВести.Руанда обладает огромным туристическим потенциалом и намерена развивать различные направления элитного туризма для россиян. Об этом заявил посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита.
Его слова приводит ТАСС. Дипломат отметил, что республика предлагает самые разные возможности для отдыха.
Мы делаем ставку на элитный туризм, сочетающийся с заботой об окружающей среде, и активно развиваем экотуризм, агротуризм и культурный туризмсказал посол
Он также заметил, что отдыхающие в Руанде туристы могут посмотреть уникальных горных горилл.
Ранее сообщалось, что россияне смогут отдыхать без визы в Замбии, Зимбабве, Мозамбике и Эсватини. Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении в этих странах.