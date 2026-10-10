Руанда сообщила о планах развивать элитный туризм для россиян Посол Нзабамвита: Руанда обладает огромным туристическим потенциалом для россиян

Москва10 окт Вести.Руанда обладает огромным туристическим потенциалом и намерена развивать различные направления элитного туризма для россиян. Об этом заявил посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита.

Его слова приводит ТАСС. Дипломат отметил, что республика предлагает самые разные возможности для отдыха.

Мы делаем ставку на элитный туризм, сочетающийся с заботой об окружающей среде, и активно развиваем экотуризм, агротуризм и культурный туризм сказал посол

Он также заметил, что отдыхающие в Руанде туристы могут посмотреть уникальных горных горилл.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отдыхать без визы в Замбии, Зимбабве, Мозамбике и Эсватини. Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении в этих странах.