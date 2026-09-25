Москва25 сен Вести.Республика Панама является дорогой страной для туризма, но очень экзотической. Так в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Константин Гаврилов оценил туристическую привлекательность страны.

Дороговатая страна, но экзотическая. Фауна, флора – это же в городе крокодилы плавают около торговых центров… 3-4 метра [в длину]. Их отлавливают, увозят куда-то… У посольства у нас [в] трехсот метрах лежат, но они мелкие. Их подкармливают. Там национальный парк, где у нас посольство стоит рассказал дипломат

Ранее сообщалось, что власти Венеции планируют увеличить до 30 евро сборы для туристов, которые приезжают в город на один день. Таким способом хотят ограничить число случайных туристов.