Москва25 сен Вести.Панама поддерживает курс американцев и осуждает Россию за конфликт на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Панама Константин Гаврилов.

По его словам, Панама никогда не считалась не недружественным государством и не входит в этот список.

Но, учитывая географическое положение и влияние … северного соседа, конечно, оно сказывается, нечего скрывать. Они полностью поддерживают курс американцев, осуждают якобы наше нападение на Украину … Мы не хотели повторений 41-го года, когда они уже окопались и рядом склады были, они начали Донецк бомбить и продвигаться вперед. Вот тогда бы было плохо. Они это понимают, ну, не более того. Ну, говорят при встречах с нами, что: "Ну вот руководство не может к вам поехать, пока не закончится спецоперация". На что мы отвечаем: "Ну, не хотите – не ездите" … Ждем момента, а цели военной спецоперации будут доведены до конца … Либо дипломатически, что предпочтительнее, либо военным путем сказал он

Ранее Константин Гаврилов заявил, что проход судов по Панамскому каналу за последний год постепенно снижается из-за засухи, что ведет к уменьшению его доходности.