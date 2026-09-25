Российский посол рассказал о состоянии дел в Панамском канале Посол РФ Гаврилов заявил о снижении доходности Панамского канала

Москва25 сен Вести.Проход судов по Панамскому каналу за последний год постепенно снижается из-за засухи, что ведет к уменьшению его доходности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Панама Константин Гаврилов.

По его словам, проходимость судов по каналу зависит от наполняемости водой озер Гатун и Алахуэла, однако из-за засухи пропуск торговых барж снизился почти вдвое.

В 2023 году была засуха, снижался проход по каналу, значит, снижались прибыли. И сейчас назревает точно такая же [ситуация]… Все зависит от озер, наполняются озера и Алахуэла, и Гатун, и от этого зависит трафик. Вот он снизился за последний год с 60 [судов] с небольшим до 32… то есть это снижается доходность рассказал дипломат

Ранее сообщалось, что аномальное потепление в Тихом океане, вызванное климатическим феноменом Эль-Ниньо – самым мощным за последние десятилетия, – наносит удар по ключевым секторам глобальной экономики. Одной из первых на климатические изменения отреагировала логистика через Панамский канал.