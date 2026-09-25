Гаврилов рассказал о роли Панамы как дипломатического хаба для России Гаврилов: через Панаму обслуживаются диппредставительства в странах Америки

Москва25 сен Вести.Панама выполняет роль дипломатического хаба для РФ, с помощью которого обслуживаются российские дипломатические представительства в ряде стран Центральной, Южной и Северной Америки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Панама Константин Гаврилов.

Он привел пример, что через Панаму проходит дипломатическая почта, которая затем направляется в Москву.

Хаб для Российской Федерации – это хаб. Передо мной стоят задачи, чтобы принимать и обслуживать наши дипломатические представительства поделился посол

Он отметил, что через Панаму осуществляется взаимодействие с представительствами России в Эквадоре, Венесуэле, Никарагуа, Гватемале, Коста-Рике и других странах региона.

Работы хватает подчеркнул дипломат

По его словам, российское представительство также организовало проведение выборов и продолжает расширять штат за счет молодых кадров.