Москва25 сенВести.Панама выполняет роль дипломатического хаба для РФ, с помощью которого обслуживаются российские дипломатические представительства в ряде стран Центральной, Южной и Северной Америки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Панама Константин Гаврилов.
Он привел пример, что через Панаму проходит дипломатическая почта, которая затем направляется в Москву.
Хаб для Российской Федерации – это хаб. Передо мной стоят задачи, чтобы принимать и обслуживать наши дипломатические представительстваподелился посол
Он отметил, что через Панаму осуществляется взаимодействие с представительствами России в Эквадоре, Венесуэле, Никарагуа, Гватемале, Коста-Рике и других странах региона.
Работы хватаетподчеркнул дипломат
По его словам, российское представительство также организовало проведение выборов и продолжает расширять штат за счет молодых кадров.