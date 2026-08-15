Посол Колумбии в РФ Санчес: эмоционально Россия и Колумбия очень близки Посол Колумбии в РФ: семейные ценности России и Латинской Америки схожи

Москва15 авг Вести.Сходство традиционных семейных ценностей и крепкие внутрисемейные связи сближают русских и латиноамериканцев, формируя у них схожий образ мыслей и манеру поведения.

Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в РФ Хорхе Сорро Санчес.

По его словам, семья выступает фундаментальным фактором, сближающим российское и латиноамериканское общества, что обуславливает идентичность их менталитета и поведенческих моделей.

Эмоционально мы очень близки: общество и социальные традиции, потому что мы очень семейные. Русский человек в семейном кругу очень близок, держит детей рядом, и ядро семьи очень крепкое. В Латинской Америке ядро семьи тоже очень крепкое. Это позволяет нам сильно сближаться в образе мыслей и в манере поведения рассказал посол Санчес, выступая на Фестивале латиноамериканской и карибской культуры в РФ

В рамках фестиваля в Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудолино проходила выставка художественной литературы, предметов изобразительного искусства российских и колумбийских авторов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла рассказал о презентации исторического сборника "Первые плоды Америки", которая проходила в рамках Фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в России.