Москва15 авг Вести.Участие в российском фестивале – это повод для гордости и уникальная возможность представить мировому сообществу культурное наследие Доминиканской Республики, признанное ЮНЕСКО, заявил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.

В рамках Фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в России в библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино проходила презентация исторического сборника "Первые плоды Америки", в котором доминиканские авторы собрали факты о памятниках, зданиях, личностях, впервые появившихся на континенте после встречи с цивилизацией.

Для нас это уникальная возможность поделиться элементами, которые являются основополагающими для истории Доминиканской Республики, и благодаря которым, собственно, место, где находятся эти "Первые плоды Америки", было объявлено ЮНЕСКО материальным наследием человечества. И это, конечно же, наполняет нас гордостью - возможность участвовать в российском фестивале такого масштаба рассказал посол Сарсуэла

По словам руководителя библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Марины Захаренко, в рамках Фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в России библиотека представила два уникальных проекта: буккроссинг латиноамериканских авторов (перекрестный обмен книгами) и первый в своей практике инклюзивный кинопоказ фильмов для людей с особенностями здоровья.

Именно формат фестиваля дает эту возможность. Потому что в течение всего года мы тоже проводим разного рода события, но они все точечные. Презентации книг, например, встречи с представителями той или иной культуры – это все в разрыве, а вот фестивальный формат, он позволяет в комплексе все увидеть рассказала Захаренко

Ранее сообщалось, что с 31 июля по 2 августа в саду "Эрмитаж" проводился Фестиваль культуры Таиланда в Москве, который продлится 3 дня. В программе были выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные поединки по тайскому боксу, кулинарные мастер-классы, ярмарка и другие события.