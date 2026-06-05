Фестиваль тайской культуры пройдет в московском саду "Эрмитаж" В московском саду "Эрмитаж" с 31 июля стартует фестиваль тайской культуры

Москва5 июн Вести.В Москве с 31 июля по 2 августа состоится ежегодный фестиваль культуры Таиланда. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"Фестиваль культуры Таиланда в Москве продлится 3 дня — с 31 июля по 2 августа. Традиционно мероприятия состоятся в саду "Эрмитаж", — сказал Черемин.

Фестиваль проводится в столице уже более 10 лет. В программе — выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные поединки по тайскому боксу, кулинарные мастер-классы, ярмарка и другие события. В 2024 году его посетили более 50 тыс. человек, в 2025 году — около 40 тыс.