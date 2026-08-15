Москва15 авгВести.В московском саду "Эрмитаж" развернулась масштабная культурная программа, отражающая самобытный колорит и атмосферу традиционного карнавала стран Латинской Америки. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель генерального директора Московского центра международного сотрудничества Александра Шевцова.
По ее словам, москвичи с большим энтузиазмом посещали мастер-классы, погружаясь в культуру далеких стран.
В этом году 19 посольств латиноамериканских стран, таких как Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, предоставили нам возможность окунуться в аутентичность своих танцев, песен. Порядка 700 мест на мастер-классы расходятся за 30 минут ужерассказала Шевцова
Ключевой элемент программы – участие артистов, глубоко погруженных в джазовую культуру. Хедлайнером выступила Фантини – певица с уникальным бэкграундом: будучи уроженкой Москвы с доминиканскими корнями, она мастерски объединяет в своем творчестве разные музыкальные традиции. К фестивалю Фантини подготовила специальный сет из редких композиций.
Очень многие знают песню Besame mucho (с испанского – "Поцелуй меня крепко". – Прим. ред.), латинскую, но конкретно доминиканскую музыку знают не так много людей, поэтому мне показалось, что фестиваль будет очень хорошей возможностью россиян с нею познакомитьрассказала Фантини
По мнению участников фестиваля, Москва говорит на всех языках мира – в одном городе уместились доминиканская музыка, латиноамериканские танцы и традиции народов России. Это не просто столица, а точка притяжения культур, где каждый день – кругосветное путешествие.
Ранее сообщалось, что с 31 июля по 2 августа в саду "Эрмитаж" проводился Фестиваль культуры Таиланда. В программе были выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные поединки по тайскому боксу, кулинарные мастер-классы, ярмарка и другие события.