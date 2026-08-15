Дипломатия через искусство: как 19 стран знакомят Россию со своими традициями

Посольства Латинской Америки представили свою культуру на фестивале в Москве Дипломатия через искусство: как 19 стран знакомят Россию со своими традициями

Москва15 авг Вести.В московском саду "Эрмитаж" развернулась масштабная культурная программа, отражающая самобытный колорит и атмосферу традиционного карнавала стран Латинской Америки. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель генерального директора Московского центра международного сотрудничества Александра Шевцова.

По ее словам, москвичи с большим энтузиазмом посещали мастер-классы, погружаясь в культуру далеких стран.

В этом году 19 посольств латиноамериканских стран, таких как Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, предоставили нам возможность окунуться в аутентичность своих танцев, песен. Порядка 700 мест на мастер-классы расходятся за 30 минут уже рассказала Шевцова

Ключевой элемент программы – участие артистов, глубоко погруженных в джазовую культуру. Хедлайнером выступила Фантини – певица с уникальным бэкграундом: будучи уроженкой Москвы с доминиканскими корнями, она мастерски объединяет в своем творчестве разные музыкальные традиции. К фестивалю Фантини подготовила специальный сет из редких композиций.

Очень многие знают песню Besame mucho (с испанского – "Поцелуй меня крепко". – Прим. ред.), латинскую, но конкретно доминиканскую музыку знают не так много людей, поэтому мне показалось, что фестиваль будет очень хорошей возможностью россиян с нею познакомить рассказала Фантини

По мнению участников фестиваля, Москва говорит на всех языках мира – в одном городе уместились доминиканская музыка, латиноамериканские танцы и традиции народов России. Это не просто столица, а точка притяжения культур, где каждый день – кругосветное путешествие.

Ранее сообщалось, что с 31 июля по 2 августа в саду "Эрмитаж" проводился Фестиваль культуры Таиланда. В программе были выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные поединки по тайскому боксу, кулинарные мастер-классы, ярмарка и другие события.