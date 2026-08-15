Экология без чувства вины: чилийский артист о силе визуального искусства Чилийский артист Лукас: мы привезли в Москву уникальный реквизит из пластика

Москва15 авг Вести.Чилийские артисты – особые гости ВДНХ в рамках мероприятий, приуроченных к Году народного единства.

В интервью ИС "Вести" артист театра Arriette Лукас рассказал о том, как через творчество коллектив пытается привлечь внимание общества к экологическим и психологическим проблемам молодежи.

Уличный спектакль "Океан" показал огромные марионетки рыб, сделанные из переработанного пластика, они проплыли прямо по аллеям ВДНХ. По словам чилийского артиста Лукаса, это не просто карнавал, а разговор о красоте моря и его спасении.

Весь реквизит для спектакля сделан из пластика, потому что в итоге мы создаем из вторичной переработки океанических жителей, рыб и потом устраиваем их парад на улицах Москвы. И цель этого променада – говорить об экологии, о морской жизни через красоту, а не через чувство вины за мусор рассказал Лукас

Другая чилийская труппа "Белое молчание" играла спектакль без слов – только куклы и жесты. По словам артиста театрального коллектива Silencio Blanco Думинго Гутьерес, этот универсальный язык понятен без перевода.

Этот спектакль называется "Голова слона" – это шоу о памяти. О том, что может случиться, когда мы теряем память и воспоминания. Он также об опасности утраты памяти в нашем мире и основан на реальной истории. Это наш первый спектакль, посвященный индивидуальной памяти рассказала Гутьерес

Ранее сообщалось, что в Национальном музее естественной истории Республики Чили состоялся показ российского фильма "Остров Пасхи. Русский шифр". Жители Сантьяго-де-Чили оценили картину, переведенную на испанский язык. Автором кинофильма выступил российский журналист, президент и соучредитель Института Беринга-Беллинсгаузена Сергей Брилёв.