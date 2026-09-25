Гаврилов: Панама оказалась меж двух огней из-за противостояния США и Китая

Посол Гаврилов назвал сложным положение Панамы из-за противостояния США и Китая Гаврилов: Панама оказалась меж двух огней из-за противостояния США и Китая

Москва25 сен Вести.Панама оказалась в сложном положении на фоне противостояния США и Китая. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол России в Республике Панама Константин Гаврилов.

Дипломат обратил внимание на судебный иск против правительства Панамы, который подал гонконгский портовый оператор CK Hutchison.

Панамцы, как мне вот видится, к китайцам очень внимательно относятся. Побаиваются тоже. Видно, американцев они боятся больше прокомментировал Гаврилов

Сумма требований к правительству республики составляет около 1,5 миллиарда долларов.

Причина конфликта – решение правительства Панамы установить контроль над терминалами в портах Бальбоа и Кристобаль. До этого объекты находились под управлением Panama Ports Company - дочерней структуры гонконгской компании.