Москва25 сенВести.Панама оказалась в сложном положении на фоне противостояния США и Китая. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол России в Республике Панама Константин Гаврилов.
Дипломат обратил внимание на судебный иск против правительства Панамы, который подал гонконгский портовый оператор CK Hutchison.
Панамцы, как мне вот видится, к китайцам очень внимательно относятся. Побаиваются тоже. Видно, американцев они боятся большепрокомментировал Гаврилов
Сумма требований к правительству республики составляет около 1,5 миллиарда долларов.
Причина конфликта – решение правительства Панамы установить контроль над терминалами в портах Бальбоа и Кристобаль. До этого объекты находились под управлением Panama Ports Company - дочерней структуры гонконгской компании.