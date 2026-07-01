Трамп: США не могут допустить переход Панамского канала под контроль КНР

Трамп: США не позволят Китаю взять под контроль Панамский канал Трамп: США не могут допустить переход Панамского канала под контроль КНР

Москва2 июл Вести.США не допустят перехода Панамского канала под контроль Китая, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Северная Дакота.

США "отдали" канал Панаме, хотя он являлся "самым дорогим и одновременно самым прибыльным проектом", который США когда-либо осуществили. Панама заработала на канале огромные деньги, отметил Трамп.

И теперь Китай пытается захватить Панамский канал. Мы этого не допустим подчеркнул Трамп

Между тем власти Гонконга выступили против решения панамского правительства взять под контроль терминалы в портах Бальбоа и Кристобаль. До этого объекты находились под управлением Panama Ports Company (PPC) - дочерней компании гонконгского конгломерата CK Hutchison.

При этом госсекретарь США Марко Рубио поддержал решение Верховного суда Панамы, вынесенное против CK Hutchison. США твердо поддерживают Панаму и стремятся расширить двустороннее сотрудничество в экономической и военной областях, заявил Рубио.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй отметил, что заявления американской стороны относительно Панамского канала указывают на стремление Вашингтона вернуть себе контроль над этим судоходным маршрутом.

Рубио заявил по этому поводу, что между Пекином и Вашингтоном существуют "значительные" разногласия.