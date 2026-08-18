Москва18 авг Вести.Мьянму пока едва ли можно назвать одним из направлений семейного отдыха для россиян из-за транспортной удаленности этой страны от России - скорее она подойдет молодым парам. Это отметил в интервью ИС "Вести" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По словам главы МЭР, Мьянму как направление для туризма отличают отличные пляжи, налаженная инфраструктура, красивая природа и богатая история.

Но это скорее пока, наверное, не семейный отдых, скорее это все-таки молодежь, пары, но вот с детьми, наверное, пока сложновато как-то, потому что пересадки отметил министр

Тем не менее, это очень интересное новое направление для российских туристов, считает глава МЭР.

Все равно новое направление, все равно возможность выбора - и очень, очень дружественная нам страна подчеркнул Решетников

Свой комментарий глава Минэкономразвития дал на полях визита в Россию президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.