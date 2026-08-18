Москва18 авг Вести.Россия приступает к реализации договоренностей о строительстве в Мьянме атомной электростанции малой мощности. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который находится в России с официальным визитом.

Мы приступаем к реализации договоренностей о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности сказал он

Мишустин выразил уверенность, что этот проект придаст значительный импульс развитию сотрудничества двух стран в смежных сферах, в том числе в области фундаментальных и прикладных научных исследований. По его словам, строительство станции также станет новым символом российско-мьянманской дружбы.

Ранее сообщалось, что 18 августа президент России Владимир Путин также проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы.