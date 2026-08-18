Москва18 авг Вести.Мьянма доверила Роскосмосу подготовку первого национального космонавта. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В феврале стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики. Также Россия и Мьянма договорились разместить на территории Мьянмы станцию сбора измерений для глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

Для любой страны важнейший аспект — это подготовка первого национального космонавта. И мы рады, что коллеги из Мьянмы доверили эту миссию Роскосмосу заявил Баканов

Также он сообщил детали о планах разместить на территории Мьянмы ряда станций.

Несколько станций будет размещено на территории Мьянмы: ГЛОНАСС, мониторинг космического пространства, поиск и спасание людей. И плюс уже работает российская станция приема данных со спутников из космоса, которую они используют для своих целей добавил Баканов

18 агвуста премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приступает к реализации договоренностей по сооружению в Мьянме атомной станции малой мощности.