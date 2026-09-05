Мьянма намерена построить НПЗ для переработки российской нефти У Ко Ко Луин: Мьянма планирует возвести НПЗ для переработки российской нефти

Москва5 сен Вести.Власти Мьянмы планируют построить нефтеперерабатывающий завод и электростанцию на территории специальной экономической зоны Давэй. Предприятие предполагается обеспечить российской сырой нефтью, заявил министр электричества и энергетики страны У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, проект реализуется в соответствии с договоренностями между руководством России и Мьянмы и может принести значительную экономическую выгоду обеим странам. Для работы НПЗ предстоит наладить импорт сырья из РФ и создать необходимые перерабатывающие мощности, передает РИА Новости.

У Ко Ко Луин добавил, что Москва и Нейпьидо уже развивают технологическое сотрудничество в области производства, передачи и распределения электроэнергии. Сроки строительства и объем инвестиций он не уточнил.

Ранее стало известно, что Мьянма доверила Роскосмосу подготовку первого национального космонавта.