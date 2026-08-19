Москва19 авг Вести.Россия подготовит первого космонавта Мьянмы по российским стандартам. Об этом заявили в Роскосмосе.

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, соответствующее соглашение было подписано после встречи российского президента Владимира Путина и мьянманского коллеги Мин Аун Хлайном.

Для нас большая честь, что для подготовки космонавтов вы выбрали наши технологии. … Все ранее озвученные договоренности мы исполняем сказал Баканов

Уточняется, что стороны также подписали соглашение о создании национальной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ на территории республики. В заключенном меморандуме страны также закрепили сотрудничество в сферах спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики, системы КОСПАС-САРСАТ и предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве.

18 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.