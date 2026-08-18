Мишустин оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества с Мьянмой Мишустин отметил хорошие возможности для развития сотрудничества России и Мьянмы

Москва18 авг Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил хорошие перспективы для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Мьянмой. Об этом он заявил на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который находится в России с официальным визитом.

Мишустин отметил, что российская сторона готова активно развивать взаимодействие в сфере высоких технологий с мьянманскими партнерами: делиться передовыми разработками в цифровой экономике, развитии автономных электронных систем, а также в применении искусственного интеллекта.

Видим хорошие возможности для наращивания двустороннего торгово-экономического и инвестиционного потенциала. Считаем важным создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, в транспортной инфраструктуре и агропромышленном комплексе заявил Мишустин

РФ уделяет особое внимание инвестиционной сфере. Российские компании планируют подключиться к работе специальной экономической зоны "Давэй" в Мьянме, сказал на встрече Мишустин. Он подчеркнул, что этот масштабный проект позволит увеличить взаимный товарооборот.