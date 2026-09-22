Роскосмос получил рекордные 12 тысяч заявок во время набора в отряд космонавтов

Роскосмос получил 12 тысяч заявок во время набора в отряд космонавтов Роскосмос получил рекордные 12 тысяч заявок во время набора в отряд космонавтов

Москва22 сен Вести.Во время проведения открытого набора в отряд космонавтов Роскосмос получил 12 тысяч заявок. Этот показатель стал рекордным, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он уточнил, что об окончательных результатах отбора Роскосмос объявит до конца года и назовет имена новых космонавтов.

В этом году у нас был открытый набор космонавтов и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение. 12 тыс. заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор пояснил Баканов

Ранее сообщалось, что Роскосмос подготовит первого космонавта Мьянмы. Соответсвующее соглашение уже подписали лидеры государств.