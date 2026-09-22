Москва22 сен Вести.Роскосмос запланировал на осень 2026 года начало парашютных испытаний нового многоразового пилотируемого корабля. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Они обсудили перспективы реализации ряда космических программ. Например, создание нового корабля неразрывно связано с запуском Российской орбитальной станции (РОС).

Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля. И осенью будет уже парашютный сброс и его испытания на Дальнем Востоке пояснил Баканов

Ранее глава Роскосмоса раскрыл, какие космические пуски госкорпорация планирует провести до конца 2026 года.