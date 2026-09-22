Москва22 сенВести.Продление эксплуатации МКС до 2028 года не отразится на графике развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Баканов отметил, что российская сторона пошла навстречу просьбам американских партнеров.
К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня международная космическая станция состоит из двух сегментов: российского и американского - продлить эксплуатацию с 2028 до 2030 годнапомнил он
Дмитрий Баканов заверил главу российского правительства, что процессы продления эксплуатации Международной космической станции и создание Российской орбитальной станции (РОС) будут запараллелены.
Кроме того, осенью этого года на Дальнем Востоке пройдут испытания нового пилотируемого корабля, который предполагается использовать для доставки космонавтов к новой российской пилотируемой станции. В частности, будет осуществлен первый парашютный сброс летающего аппарата и испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе. В 2027 году корабль, создаваемый по опытно-конструкторскому проекту "Федерация", будет опробован в зоне максимальных скоростных напоров.
Один беспилотный и два пилотируемых полета перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний на космодроме Восточный.
На новой Российской орбитальной станции уже запланировано проведение более трех десятков экспериментов.