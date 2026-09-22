Баканов: продление работы МКС до 2030 года не повлияет на РОС

Баканов заверил, что продление работы МКС на два года не повлияет на РОС Баканов: продление работы МКС до 2030 года не повлияет на РОС

Москва22 сен Вести.Продление эксплуатации МКС до 2028 года не отразится на графике развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Баканов отметил, что российская сторона пошла навстречу просьбам американских партнеров.

К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня международная космическая станция состоит из двух сегментов: российского и американского - продлить эксплуатацию с 2028 до 2030 год напомнил он

Дмитрий Баканов заверил главу российского правительства, что процессы продления эксплуатации Международной космической станции и создание Российской орбитальной станции (РОС) будут запараллелены.

Кроме того, осенью этого года на Дальнем Востоке пройдут испытания нового пилотируемого корабля, который предполагается использовать для доставки космонавтов к новой российской пилотируемой станции. В частности, будет осуществлен первый парашютный сброс летающего аппарата и испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе. В 2027 году корабль, создаваемый по опытно-конструкторскому проекту "Федерация", будет опробован в зоне максимальных скоростных напоров.

Один беспилотный и два пилотируемых полета перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний на космодроме Восточный.

На новой Российской орбитальной станции уже запланировано проведение более трех десятков экспериментов.