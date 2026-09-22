Баканов рассказал о численности спутниковой группировки РФ Баканов: спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

Москва22 сен Вести.Спутниковая группировка РФ достигла практически четырех сотен спутников. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он отметил, что Россия в текущем году запустила около 60 спутников.

Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов отметил он

Баканов добавил, что "Роскосмосом" также были приняты 12 тысяч заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов, 350 человек уже прошли первичный отбор.

По словам Баканова, решение продлить работу МКС до 2030 года, принятое по просьбе США, не затронет сроки строительства Российской орбитальной станции (РОС).

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что российские спутники "Рассвет" станут большой проблемой для Украины.