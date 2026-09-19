Москва19 сен Вести.Грузовой космический корабль "Прогресс МС-35" успешно состыковался с отсеком Международной космической станции (МКС) "Поиск". Прямую трансляцию стыковки вел Роскосмос.

Уточняется, что корабль вывела на орбиту ракета "Союз-2.1б".

Грузовик доставил на МКС 2,4 тонны грузов, в том числе воду, еду, кислород, топливо, медикаменты, санитарное оборудование, а также экзоскелет от "Теледроида", с помощью которого космонавты смогут управлять роботом за пределами станции.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур 16 сентября.