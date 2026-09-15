Грузовой корабль "Прогресс МС-35" отправится к МКС на этой неделе Баканов: грузовой корабль "Прогресс МС-35" отравится к МКС на текущей неделе

Москва15 сен Вести.Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-35" отправится на Международную космическую станцию в ближайшее время, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Его слова привел ТАСС.

Полет состоится уже на этой неделе, уточнил он.

На этой неделе объявил Баканов, когда ему задали соответствующий вопрос

"Прогресс-МС" представляет собой автоматический аппарат отечественного производства, который предназначен для обслуживания орбитальных станций. На МКС он доставляет топливо, научное оборудование, кислород, провизию и другие грузы. Также корабль используется для корректировки орбиты станции.

Ранее в Тихом океане затопили "Прогресс МС-33" после того, как он отстыковался от МКС. Он работал на орбите с марта этого года.