На Байконуре готовятся к испытаниям грузового "Прогресс МС-36" Грузовой корабль "Прогресс МС-36" установили на Байконуре

Москва9 июн Вести.Специалисты установили грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-36" на космодроме Байконур для проведения дальнейших испытаний. Об этом сообщил Роскосмос.

Встречаем "Прогресс МС-36" на Байконуре и ждем запуска. Специалисты корпорации "Энергия" приняли грузовой космический корабль на техническом комплексе космодрома Байконур, установили его на место для проведения работ в монтажно-испытательном корпусе говорится в публикации

В госкорпорации отметили, что за три дня "Прогресс МС-36" прошел более 2,5 тыс. километров по железной дороге. В ближайшие дни специалистам предстоит проверить работоспособность всех аппаратов, в частности – механизма раскрытия панелей солнечных батарей.

На следующем этапе начнется подготовка к запуску корабля по программе снабжения Международной космической станции (МКС).

Ранее в Роскосмосе рассказали о совместной с Казахстаном эксплуатации Байконура.