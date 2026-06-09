Москва9 июнВести.Специалисты установили грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-36" на космодроме Байконур для проведения дальнейших испытаний. Об этом сообщил Роскосмос.
Встречаем "Прогресс МС-36" на Байконуре и ждем запуска. Специалисты корпорации "Энергия" приняли грузовой космический корабль на техническом комплексе космодрома Байконур, установили его на место для проведения работ в монтажно-испытательном корпусеговорится в публикации
В госкорпорации отметили, что за три дня "Прогресс МС-36" прошел более 2,5 тыс. километров по железной дороге. В ближайшие дни специалистам предстоит проверить работоспособность всех аппаратов, в частности – механизма раскрытия панелей солнечных батарей.
На следующем этапе начнется подготовка к запуску корабля по программе снабжения Международной космической станции (МКС).
Ранее в Роскосмосе рассказали о совместной с Казахстаном эксплуатации Байконура.