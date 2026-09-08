"Прогресс МС-33" сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане Грузовой космический корабль "Прогресс МС-33" затоплен в Тихом океане

Москва8 сен Вести.Транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС-33" затоплен в Тихом океане после того, как отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Роскосмосе.

Несгоревшие элементы конструкции корабля, как отмечается, упали в несудоходном районе океана.

"Прогресс МС-33", проработавший с марта в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился говорится в сообщении

Запуск российского грузового корабля состоялся 22 марта с космодрома Байконур. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Затем "Прогресс МС-33" состыковали с МКС в ручном режиме. На корабле находилось 2 509 кг грузов.