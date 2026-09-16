Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура с грузовым кораблем "Прогресс МС-35"

Москва16 сен Вести.Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-35". После выхода на орбиту корабль направится к Международной космической станции.

"Прогресс МС-35" доставит на МКС более 2,4 тонны грузов. В их числе топливо для дозаправки станции, вода для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы, продукты питания, оборудование для санитарных нужд, средства гигиены, медикаменты и средства профилактики воздействия невесомости.

Кроме того, грузовик везет более 500 кг оборудования и расходных материалов для обслуживания станции и проведения научных экспериментов. В частности, на МКС доставят рабочее место для эксперимента "Теледроид", связанного с управлением роботом с внешней стороны станции, а также оборудование для исследований "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган" и "Сепарация".

7 сентября "Прогресс МС-33" отстыковался от МКС и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана. На станции продолжает работу грузовой корабль "Прогресс МС-34".

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.