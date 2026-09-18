С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" Роскосмос: с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

Москва18 сен Вести.Космические войска провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщается в канале Роскосмоса в мессенджере MAX.

С космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России говорится в публикации

Отмечается, что старт ракеты и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли штатно. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС добавили в госкорпорации

В Роскосмосе также сообщили, что с "Союзом-2.1б" установлена и поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы аппарата функционируют штатно.