МО: с космодрома Плесецк проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты МО: межконтинентальная баллистическая ракета запущена с космодрома Плесецк

Москва28 авг Вести.С космодрома Плесецк проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты, учебные блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что все поставленные задачи были полностью выполнены.

На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования сообщили в МО РФ

Уточняется, что РВСН отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса, подготовку и проведение пуска.

Целью пуска стало подтверждение летных и тактико-технических характеристик ракетного комплекса.

24 августа Минобороны сообщало, что с Плесецка запустили российский военный спутник. Он успешно вышел на целевую орбиту.