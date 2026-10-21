Москва21 окт Вести.Россия предложила Индии сделать более интенсивным авиасообщение, нарастив число рейсов до 71 в неделю. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

По его словам, российская сторона заинтересована и в наращивании объема авиаперевозок, и в расширении их географии. Дипломат рассказал "Известиям", что "Сибирские авиалинии" (S7) и "Уральские авиалинии" прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов из Екатеринбурга и Новосибирска в Дели.

Россия предложила Индии увеличить частоту полетов из российских городов в Дели, и в целом по Индии мы хотели бы довести этот показатель до 71 рейса в неделю. Ожидаем ответа от индийских партнеров сказал посол

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что авиационные власти и компании ведут переговоры относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей.