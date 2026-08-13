Индонезия намерена запустить прямые рейсы на Бали из четырех городов России Посольство: Индонезия хочет запустить прямые рейсы из четырех городов России

Москва13 авг Вести.Индонезия рассматривает возможность запуска прямых авиаперелетов из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Владивостока на индонезийский остров Бали, сообщает газета "Известия".

Это несколько потенциальных новых прямых маршрутов из России в Индонезию, включая рейсы из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани приводят "Известия" слова представителя посольства Индонезии в России

Все эти предложения ориентированы на Бали. Индонезия рассчитывает, что расширение авиасообщения пойдет на пользу и другим туристическим направлениям Индонезии, подчеркнул представитель посольства.

В частности, у Ломбока и острова Комодо огромный потенциал для привлечения российских туристов, поскольку эти направления предлагают уникальный отдых, который дополняет Бали, считает индонезийская сторона.

Запуск прямых авиарейсов по этим направлениям поможет расширить туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы Индонезии.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев заявлял, что в этом году Россия намерена запустить прямое авиасообщении с Малайзией, а также увеличить количество рейсов в Китай, Индию и страны Ближнего Востока.