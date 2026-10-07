Таиланд хочет ввести налог на выезд из страны Nation: Таиланд изучает введение выездного сбора в 30 долларов

Москва7 окт Вести.Минфин Таиланда рассматривает законопроект о введении налога на выезд из страны в размере одной тысячи батов (30 долларов), пишет газета The Nation.

По сведениям издания, общественные слушания по этой теме будут проходить до 29 октября. Законопроектом предполагается введение базовой ставки размером в одну тысячу батов для вылетающих из страны по воздуху. Между тем законодательный потолок сбора установлен на уровне пяти тысяч батов (150 долларов), что позволит впоследствии увеличивать его сумму без проведения нового закона через парламент.

Выездной сбор распространяется на вылетающих авиатранспортом вне зависимости от их гражданства. Взимание предполагается возложить на авиакомпании, которые включат указанную сумму в стоимость билетов при бронировании.

Поначалу выезжающие по суше или морю освобождаются от уплаты сбора. Также налог обойдет стороной детей до двух лет, транзитных пассажиров, членов экипажей воздушных судов и официальные госделегации.

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