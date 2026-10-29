Москва29 окт Вести.Власти курортной провинции Пхукет (Таиланд) объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения. По данным газеты The Nation, жителей и владельцев бизнеса, проживающих и работающих вдоль канала Банг-Яй, призвали в срочном порядке перенести электроприборы и ценное имущество на верхние этажи зданий.

Резкий подъем воды вызвали продолжающиеся проливные дожди, а также сильный приток воды из соседних районов, указано в статье.

На острове из-за непогоды уже наблюдаются серьезные сбои в транспортном сообщении, отмечает газета. Так, по ее данным, в районе Чалонг зафиксированы заторы и участки, по которым невозможно проехать на легковых автомобилях и мотоциклах.

По информации Метеорологического департамента Таиланда, грозовые дожди затронут 70% территории южного побережья страны.

26 октября сообщалось, что сильные ливни на Пхукете привели к затоплению нескольких отелей, в которых отдыхают россияне. По данным Telegram-канала SHOT, вода поднялась до зон регистрации гостей.

27 октября власти Таиланда предупредили о риске затопления низменных районов и выхода рек из берегов из-за высоких морских приливов. Предупреждение касалось Бангкока и шести провинций в центральной части страны, указывала газета Khaosod.