В Госдуме рассказали, как защитить деньги от злоумышленников у банкоматов Депутат Немкин предупредил о новых уловках мошенников возле банкоматов

Москва20 сен Вести.Банкоматы нередко становятся местом, где злоумышленники пытаются застать граждан врасплох или похитить их средства путем обмана и отвлечения внимания. Об этом в интервью RT предупредил депутат Государственной думы Антон Немкин.

Парламентарий выделил несколько распространенных схем: попытки заглянуть через плечо для подглядывания ПИН-кода, имитацию помощи при сбое устройства, а также отвлекающие реплики о якобы оброненных вещах. Кроме того, преступники могут выслеживать людей, снявших крупные суммы, или заявлять, что банкомат по ошибке выдал им чужие деньги.

Немкин призвал всегда прикрывать клавиатуру при вводе пароля, не пересчитывать купюры на виду у прохожих, никогда не сообщать коды из СМС посторонним и незамедлительно уходить в безопасное людное место при подозрительном внимании.