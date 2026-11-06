У россиян стали чаще красть деньги из ручной клади Россияне начали сталкиваться с кражами денег из ручной клади в самолетах

Москва6 ноя Вести.В последние месяцы участились случаи краж наличных из ручной клади российских пассажиров во время авиаперелетов. Злоумышленники забирают доллары и евро, оставляя вместо них банкноты других стран, пишет KP.RU.

За последние месяцы подобные инциденты произошли на рейсах из России в Турцию, Вьетнам и ОАЭ. Так, в июле пассажирка рейса Екатеринбург-Стамбул лишилась 4,2 тыс. евро, а в сентябре у другой россиянки по пути во Вьетнам пропали 3,4 тыс. долларов. Вместо денег в сумке оказались малавийские квачи.

Жертвой воров также стал музыкант Дмитрий Судзиловский, летевший из Москвы в Анкару. Из двух конвертов в его рюкзаке исчезли доллары и евро, вместо них оказались нигерийские найры и узбекские сумы. Пропажу мужчина обнаружил уже после прилета. Обращаться в турецкую полицию он не стал, но направил жалобу авиакомпании. Там ответили, что о случившемся нужно было сообщить экипажу еще во время полета.

Авиаэксперты отмечают, что подобные кражи непосредственно в салонах самолетов раньше являлись редкостью. По их словам, большинство инцидентов происходит во время ночных рейсов, когда пассажиры спят. Кроме того, злоумышленники могут пользоваться тем, что открытие багажной полки не вызывает подозрений: человек вполне может доставать из сумки личные вещи.