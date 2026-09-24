Москва24 сен Вести.Россиянин, у которого украли 800 евро в самолете во время перелета из Стамбула в Сараево, так и не получил помощи от полицейских. Узнав, что он из России стражи порядка попросили его покинуть отделение, сообщает SHOT.

- В аэропорту Стамбула я лишь однажды доставал кошелек, после чего убрал его глубоко в сумку. Уже на борту отвлекся на ужин и телефон. Неизвестный забрал только крупные купюры в евро. Рубли, турецкие лиры и мелочь остались на месте сообщил российский турист

Пропажу россиянин заметил уже в аэропорту Сараево, когда собирался обменять деньги. Он обратился в полицию, однако сотрудники попросили его покинуть отделение, лишь узнав, что он русский.

Пассажир также заявил, что авиакомпания Pegasus, которой он летел, провела внутреннюю проверку, но установить причастного к краже не смогла.