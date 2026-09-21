У москвичей по пути на Мальдивы украли деньги из чемоданов, сданных в багаж

Пара из Москвы лишилась 120 тысяч рублей по пути на Мальдивы У москвичей по пути на Мальдивы украли деньги из чемоданов, сданных в багаж

Москва21 сен Вести.Супружеская пара из Москвы стала жертвой аэроворов на рейсе Flydubai из Дубая на Мальдивы. Из их чемоданов похитили 120 тысяч рублей, сообщает Baza.

Отдых Михаила с супругой на Мальдивах начался с полиции после того, как они вскрыли чемоданы и обнаружили, что все их вещи перерыты, а наличка в рублях и евро испарилась говорится в сообщении

Обнаружив пропажу в аэропорту на Мальдивах, россияне вызвали полицейских. Те приняли заявление пассажиров, но за полтора месяца найти воров, скорее всего, и не пытались. В ответ на жалобу супругов авиакомпания прислала шаблонную отписку с просьбой обращаться в колл-центр и ни разу не связалась с обворованными пассажирами.