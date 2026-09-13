При перелете из Дубая в Стамбул турист из Казани лишился более 850 тыс. рублей

Российский турист лишился более 850 тыс. рублей при перелете из Дубая в Стамбул При перелете из Дубая в Стамбул турист из Казани лишился более 850 тыс. рублей

Москва13 сен Вести.Пассажиры авиарейсов становятся жертвами злоумышленников, которые обчищают содержимое ручной клади. Один из таких случаев произошел с туристом из Казани на рейсе Дубай - Стамбул. Об этом сообщает телеграм-канал "Baza".

В публикации говорится, что во время полета из его рюкзака неизвестные вытащили тысячу долларов, 1500 дирхамов, 30 тысяч рублей и картхолдер.

После посадки на его телефон сразу с трех банковских карт начали поступать уведомления о транзакциях. Общая сумма ущерба, со слов пострадавшего, превысила 850 тысяч рублей.

На пересадке турист попытался обратиться в авиакомпанию, однако из-за спешки успел лишь оставить заявку. Затем мужчина подал заявление в полицию.

Ранее в Подмосковье начался суд над тремя жителями КНР, которые украли вещи из ручной клади пассажиров рейса Абу-Даби - Москва.