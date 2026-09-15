Председатель Союза пассажиров дал рекомендации, как не стать жертвой аэроворов В Союзе пассажиров порекомендовали россиянам не хранить деньги в ручной клади

Москва15 сен Вести.Чтобы не стать жертвой воров в самолете, стоит отказаться от хранения ценных вещей в рюкзаках и чемоданах. Такую рекомендацию в беседе с ИС "Вести" дал председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Он посоветовал для перевоза денег и банковских карточек использовать внутренние карманы одежды.

В любом случае наиболее ценные вещи лучше провозить во внутренних карманах вашей одежды, а не класть в рюкзак или в чемоданчик, который вы везете с собой пачки денег и стопки банковских карт. Вот этого делать не надо. Обычно все-таки у вас есть карманы, куда наиболее ценное можно положить сказал Янков

В случае, если кража уже произошла, следует обратиться к бортпроводникам, сообщил эксперт. У них, по словам Янкова, есть определенный регламент действий.

Если вы обнаружили пропажу вещей в самолете, обратитесь к бортпроводникам прежде всего. Они знают, что делать, у них есть регламенты действий на этот случай. Если же вы уже вышли из самолета и находитесь в аэропорту, то обратитесь в отделения транспортной полиции. Они есть в любом аэропорту нашей страны. И в любом случае, если у вас украли банковские карты, конечно, звоните в банк и блокируйте эти карты добавил он

В самолетах за последнее время участились случаи краж. Громкая история произошла с известным музыкантом Дмитрием Судзиловским - ночной перелет из Москвы в Анкару обернулся для него потерей денежных средств.