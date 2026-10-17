Экс-прокурор Петрозаводска заявила о краже 8 тысяч евро во время полета в Турцию Экс-прокурор Петрозаводска пожаловалась на кражу денег при перелете в Турцию

Москва17 окт Вести.Бывший прокурор Петрозаводска утверждает, что во время перелета из Санкт-Петербурга в турецкий Бодрум у нее пропали 8 тысяч евро, сообщает Baza.

Женщина летела в Бодрум в мае через Стамбул самолетом Turkish Airlines. Деньги лежали в маленькой сумочке, которая была спрятана в ручной клади, а ту – на багажной полке. Пропажу туристка заметила только в отеле. Вместо евро в сумочке оказалось несколько старых однодолларовых купюр. Женщина предполагает, что купюры могли подменить еще во время досмотра.

Елена уверяет, что во время перелета сумку никто не трогал, а деньги украсть мог лишь тот, кто достоверно знал, где они лежат пишет паблик

Транспортная прокуратура направила материал на проверку, однако уголовное дело так и не было возбуждено.